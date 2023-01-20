Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился радостной новостью. Как оказалось, артист опубликовал афишу и анонсировал концерты в украинских городах.

По словам Сергея, это будут необычные концерты, а настоящие квартирники. В подписи к публикации музыкант рассказал, чем этот формат отличается от обычных его концертов.

"Квартирник – особый формат для меня. Именно с него много лет назад начал свой творческий путь. Это место, где стирается граница между артистом и зрителями, между автором и поклонником его таланта. Для меня, прежде всего, это встреча, на которой можно обсудить что-нибудь и попеть вместе. Это настоящая близость. В феврале я сыграю благотворительные квартирники. Очень хочу в камерной атмосфере встретиться со СВОИМИ слушателями с вами. 10 городов родной страны, 10 особых встреч. С нетерпением жду теплых разговоров и искренней музыки. Средства из выступлений будут перечислены на нужды ВСУ", - написал Бабкин.

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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