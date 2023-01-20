Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Марат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram и уже давно публично показывает фото с Муратом.

Так, в этот раз и Лилия, и Мурат опубликовали в своих соцсетях кадры со своего романтического путешествия в Милан. На фото и видео можно увидеть, что парочка отправилась в людное место, видимо, какая-то достопримечательность города, на прогулку и весело проводит время. На одном из кадров они мило прижимаются друг к другу, а на видео даже целуются.

В подписи к своей публикации Лилия написала: "Путешествие по Европе". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию парочки:

"Красивая пара".

"Красавцы".

"Такие красивые".

"Мы от вас недалеко".

"Выглядите отлично".

"Красивые".

"Не реальной красоты девушка".

"Очень красивая!".

"Счастья вашей семье!"

"Вы супер, счастья вам".

"Вы молодец! Спасибо Вам! Удачи и безумной любви!".

"Вы очень красивые и настоящие".

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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