Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Марат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram и уже давно публично показывает фото с Муратом.
Так, в этот раз и Лилия, и Мурат опубликовали в своих соцсетях кадры со своего романтического путешествия в Милан. На фото и видео можно увидеть, что парочка отправилась в людное место, видимо, какая-то достопримечательность города, на прогулку и весело проводит время. На одном из кадров они мило прижимаются друг к другу, а на видео даже целуются.
В подписи к своей публикации Лилия написала: "Путешествие по Европе". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию парочки:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Взрыв прогремел в центре Киева, появились фото и подробности: "Сгорели дотла"
"Узнал ребенка по серьгам": родные рассказали о состоянии Александра, который потерял дочку и жену в Броварах
"Духовность и скрепы": в рф школьник под гогот одноклассников выгнал учительницу
Катастрофа забрала жизни матери с ребенком в Броварах: отец не смог сдержать слез, фото
"Красивая пара".
"Красавцы".
"Такие красивые".
"Мы от вас недалеко".
"Выглядите отлично".
"Красивые".
"Не реальной красоты девушка".
"Очень красивая!".
"Счастья вашей семье!"
"Вы супер, счастья вам".
"Вы молодец! Спасибо Вам! Удачи и безумной любви!".
"Вы очень красивые и настоящие".
Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.
Как сообщала Politeka, Особенная котлета по-киевски: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал новым рецептом любимого блюда.
Также Politeka писала, что "Бунтарка": Каминская из "НеАнгелов" взбудоражила новой фотосессий с неприличными жестами.