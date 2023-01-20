В этот раз знаменитый украинский дизайнер рассказал в социальной сети Инстаграм о том, как мода вгоняет в депрессию.

Медиа ежедневно вываливают на нас поток информации о людях, которые в 17 лет запатентовали свое первое изобретение, у 18 открыли собственный стартап, у 21 открыли свой дом моды.

«Кажется, такие вещи должны вдохновлять, мотивировать и побуждать к действиям, но на самом деле они просто вгоняют нас в вечные рассуждения: «Что со мной не так? Почему я в свои 35 еще не миллионер?

Вспомним хотя бы историю с Ивом Сен-Лораном. Тот в 18 лет выиграл престижный конкурс дизайнеров, в 19 попал ассистентом к Кристиану Диору, а в 21 стал креативным директором дома Dior. Все об этом любят кричать, но почему-то о том, что Прада выпустила свою первую коллекцию в 40, а Кристиан Диор – 42, мало кто говорит» - рассказал Андре Тан.

По словам Андре Тана, в большинстве случаев гораздо больше шансов на успех и стабильный рост у тех, кто выстрелил в более сознательном возрасте.

«И я не говорю о том, что ранние достижения не заслуживают внимания, я лишь хочу отметить то, что современный мир слишком зациклен на этом» - подчеркивает дизайнер.

«Почему-то все забывают, что воспитать адекватных детей это тоже успех. Облачно, если их четверо или больше; Спасибо вам за ваши советы, за неравнодушие к людям;

Моя знакомая в 70 начала изучать ездить :) меня это очень вдохновляет; Как метко сказано 😉 Тем более для нашего настоящего; Якобы 40 лет это приговор».

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.