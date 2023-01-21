На своей странице в Instagram звезда трогательно поздравила украинцев с Днем автономной республики Крым, который отмечают 20 января.
"На этом фото мне 14 и впервые приехала в Крым, я до сих пор помню свое восхищение пейзажами и ароматами Крыма. Потом было много поездок и командировок в наш Крым…. Отдых с маленьким Илюшей, летние съемки и даже зимой пальмы под шапкой снега … И помню свою последнюю перед 14 годом поездку, это была командировка, съемки фестиваля в августе, мы вылетали и на аэродром надвигалась гроза, даже где-то в архиве осталось фото самолета с огромным черным облаком, тогда же конечно никто не искал в этом каких-то скрытых значений…", — вспоминает Екатерина Осадчая.
На опубликованном фото юная Катя позирует вместе со своим отцом на фоне крымского пейзажа.
"Я верю, что в своей жизни я еще увижу наш украинский Крым. Не будем забегать вперед и опережать события :) но визуализирую себя с микрофоном на сцене концертного зала Фестивальный!", - добавила ведущая.
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Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Осадчую и делятся своими историями, связанными с украинским полуостровом:
"Наш любимый Крым ❤️❤️❤️ увидимся";
"Боже, как я скучаю по нашему Крыму... до сих пор помню, как он пахнет😢";
"Наш навсегда!".
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.