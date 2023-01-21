Популярная телеведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото со своего детства, когда она впервые приехала в Крым.

На своей странице в Instagram звезда трогательно поздравила украинцев с Днем автономной республики Крым, который отмечают 20 января.

"На этом фото мне 14 и впервые приехала в Крым, я до сих пор помню свое восхищение пейзажами и ароматами Крыма. Потом было много поездок и командировок в наш Крым…. Отдых с маленьким Илюшей, летние съемки и даже зимой пальмы под шапкой снега … И помню свою последнюю перед 14 годом поездку, это была командировка, съемки фестиваля в августе, мы вылетали и на аэродром надвигалась гроза, даже где-то в архиве осталось фото самолета с огромным черным облаком, тогда же конечно никто не искал в этом каких-то скрытых значений…", — вспоминает Екатерина Осадчая.

На опубликованном фото юная Катя позирует вместе со своим отцом на фоне крымского пейзажа.

"Я верю, что в своей жизни я еще увижу наш украинский Крым. Не будем забегать вперед и опережать события :) но визуализирую себя с микрофоном на сцене концертного зала Фестивальный!", - добавила ведущая.

Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Осадчую и делятся своими историями, связанными с украинским полуостровом:

"Наш любимый Крым ❤️❤️❤️ увидимся";

"Боже, как я скучаю по нашему Крыму... до сих пор помню, как он пахнет😢";

"Наш навсегда!".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.