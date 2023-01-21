На своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором зачитал текст, на который его натолкнули трагедии в Днепре и Броварах.

"За последнее время столько случилось страшного и невыносимо ужасного, что я даже ничего не постил Днепр….Бровары….дети….но творческая психика защищается по особому и подсознание выдает именно то, что мы хотим больше всего - Победы и Мира…. Мне выслал свой новый свежий инструментал талантливый HORIZON и лирика сама написалась, я ее не правил, не вчитывал, не дорабатывал, как есть… для Вас, надеюсь, вы улыбнетесь хоть на секунду и вспомните, ради чего это все с нами…", — подчеркнул Потап.

Рэпер также поделился тестовой версией новой песни.

"Спокойной ночи, Украина,

Пусть тебе приснятся небеса и золотые нивы

Запахи дождя в августе, пчелы в Карпатах,

Пусть тебе приснится старая родительская хата

Мамина слеза, Киев в мае, конопляный дым плавный

Рейс из Борисполя ранний,

Вагон последний в депо, а где По? А вот По?

Я здесь с Вами старый добрый По!

Спи себе сама, моя маленькая

Пусть видит 3й сон в Днепре Сом, а над ним аисты

Не забудут разнести по домам младенцев

Пока все счастливы Пока все еще спят

Пока улыбаются, как детишки во сне,

Спокойной ночи, Украина, отдавай себя весне

Пусть закрывают глаза тысячи квартир

Спокойной ночи, Украина, пусть нам будет Мир!", - пишет Алексей Потапенко.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.