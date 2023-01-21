Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила лирик-видео, которым представила свою новую песню, а в подписи к публикации поделилась своими размышлениями.

По словам Веры, эта песня – способ поделился своим переживаниями начиная с 24 февраля и по сей день. Она была написала еще в начале полномасштабного вторжения, тогда, когда певицы была беременна вторым ребенком и бежала от войны на запад Украины.

"Эта песня была написана еще в начале полномасштабного вторжения, когда я в положении с семьей находилась на Западе Украины. Естественно, что тебе хочется развиваться, замечать прекрасное, смеяться над пустяками… Но, на фоне слез других людей, с которыми происходили и, к сожалению, до сих пор происходят адские ужасы, ты не можешь себе позволить это… "Имела ли ты право так цвести, когда на дворе тьма?". С одной стороны, сердце разрывается от последних новостей, а с другой – вопреки всему, жизнь якобы продолжается – рождаются дети, кто начинает бизнес, кто делает ремонт, но никто не знает, как правильно быть? И могут ли здесь и сейчас существовать какие-то правила жизни? Понятно одно – пришло время полной переоценки своей жизни!", - напсиала Кекелия.

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