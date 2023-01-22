Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком", выбрав победительницей модель Екатерину Лозовицкую. На пост-шоу стало известно, что пара разошлась. А в новой публикации в Инстаграм Топольский возмутился, что Катя его бросила, а не он ее.
"У каждого своя правда!
Думаю, многие уже прочитали пост Кати… я тоже…
И я в шоке…
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Это стало для меня полной неожиданностью, ведь мы разошлись на хорошей ноте и все это время дружелюбно общались.
На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я и это тогда ее очень расстроило", - написал Топольский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"обиженный парень думает, что если напишет, что он бросил Катю, будет казаться сильным и мужественным. Но это играет только в минус, все давно поняли какой он на самом деле, вне камер и когда не всем интересно слушать об этом бизнесе. а он вообще есть?)";
"Сашка тебе не девушка нужна, а парень";
"Как же это низко оправдываться в том, что это не Катя бросила его, а именно он";
"алекс, ты клоун и альфонс";
"Екатерине нужен мужчина";
"Нужно было выбирать Сашу".
Напомним, как сложились отношения Алекса Топольского и Кати после финала шоу "Холостяк"
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