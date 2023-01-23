"Холостяк" Никита Добрынин разошелся с Дашей Квитковой, о чем сама девушка рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Как пишет Politeka.net, украинский телеведущий расстался с Дашей Квитковой, с которой начал отношения на "Холостяке". Это была единственная пара за многие годы съемок разных сезонов, которая оставалась вместе и даже построила семью и завела ребенка.

«Что касается интервью, которое вышло сегодня, могу только добавить, что быть сейчас отдельно — это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти по достоинству» - заявил Добрынин.

В сети довольно бурно выразили свое мнение:

«Сражайтесь за свою семью; Когда пройдет много лет это все будет понятнее… но, к сожалению, потеряно; Только слабые люди могут все зачеркнуть сразу, у всех бывают кризисы в семейной жизни;

Ну, не верю я, что произошло, что-то такое, чего нельзя забыть, простить или исправить. Никита, семью нужно сохранить!; На хрена было венчаться, чтоб сейчас не смочь понять друг друга?;

Очень жаль, ведь Даша в свое время боролась за вас, а вы так быстро ее отпустили; Потому что разница в возрасте все же имеет значение».

"Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение обоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал", - процитировали слова Даши в блоге.

Напомним, Даша Квиткова призналась, что разошлась с "Холостяком" Добрыниным

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