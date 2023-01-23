Популярная украинская юмористическая актриса, звезда студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимала участие в одном из сезонов шоу "Танців з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила целую серию фотографий, на которых похвасталась стильными обновками от украинского производителя.
Как видно, на новых снимках Виктория позируют в спортивных костюмах, уютных свитшотах и теплых курточках. Привлекает внимание один из нарядов – белоснежный костюм с сине-желтой украинской символикой. На всех снимках актриса позирует с аккуратной кудрявой укладкой, легкий макияжем и милой улыбкой на лице.
В подписи к публикации Булитко рассказала о бренде, где заказывала свои обновки, а поклонники тут же принялись комментировать новые фото актрисы, засыпая ее лайками и комплиментами:
"Как всегда, очень красивая".
"Красотка. Слава Украине!".
"Люблю рыжую Бульку! Очень подходит. А красивую девушку одевай во что хочешь, она будет прекрасна!".
"Вы очень хороша".
"У меня такая же куртка, как и у вас на 6 фотографии".
"Красотка".
"Такая милая, хочется обнять".
"Вам очень подходят все эти вещи".
"Больше обращаешь внимание не на одежду, а на Булю, из-за ее невероятно красивого взгляда".
"Вика, ты просто красавица".
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