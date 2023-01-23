Популярная украинская юмористическая актриса, звезда студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимала участие в одном из сезонов шоу "Танців з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила целую серию фотографий, на которых похвасталась стильными обновками от украинского производителя.

Как видно, на новых снимках Виктория позируют в спортивных костюмах, уютных свитшотах и теплых курточках. Привлекает внимание один из нарядов – белоснежный костюм с сине-желтой украинской символикой. На всех снимках актриса позирует с аккуратной кудрявой укладкой, легкий макияжем и милой улыбкой на лице.

В подписи к публикации Булитко рассказала о бренде, где заказывала свои обновки, а поклонники тут же принялись комментировать новые фото актрисы, засыпая ее лайками и комплиментами:

"Как всегда, очень красивая".

"Красотка. Слава Украине!".

"Люблю рыжую Бульку! Очень подходит. А красивую девушку одевай во что хочешь, она будет прекрасна!".

"Вы очень хороша".

"У меня такая же куртка, как и у вас на 6 фотографии".

"Красотка".

"Такая милая, хочется обнять".

"Вам очень подходят все эти вещи".

"Больше обращаешь внимание не на одежду, а на Булю, из-за ее невероятно красивого взгляда".

"Вика, ты просто красавица".

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