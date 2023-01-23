Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательный кадр и поздравила украинцев с Днем Соборности.

Как видно, на новой фотографии Соломия запечатлена в интересной локации, она снята крупным планом. Однако, можно заметить, что на ней оригинальная серая вышиванка с необычным орнаментом. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "С Днем Соборности! Сильные, когда вместе!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей, засыпая ее комплиментами:

"Невероятная".

"Красавица".

"Единые! Непобедимые! С праздником!".

"Слава Украине".

"Привет, Соломия! Я поздравляю тебя с Днем Соборности! Ты красивая, талантливая, молодая".

"Красавица".

"Очаровательная".

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