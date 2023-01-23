Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила милое фото, а в подписи к нему эмоционально обратилась к украинцам в честь праздника – Дня соборности.

Как видно, на новой фотографии Марина запечатлена в уютной светлой комнате с панорамными окнами, она сидит за столом и укуталась в белоснежное теплое одеяло. Телезвезда выглядит спокойно и безмятежно, как будто уснула в этом одеяле.

В подписи к публикации Боржемская написала: "В последние дни сердце не выдерживает. Днепр, Бровары… и все новости, приходящие с наших передовых позиций, постоянные обстрелы и потери. Но даже спустя год войны мы не перестали сочувствовать, донатить, действовать. Нам больно, и мы превращаем нашу боль в нашу силу. Мы еще больше ценим наших близких, и плачем о потерях других. Теперь мы понимаем, что нет чужих родных. Мы все стали единым целым. Единой нацией. Должны продолжать работать. Обнимать родных. Спасибо за каждый день ВСУ. Сейчас, как никогда, мы должны собраться. Победить. С днем соборности Украины".

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