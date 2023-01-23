Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась искренними кадрами разных годов и локаций, а свой пост посвятила ко Дню соборности Украины.

На фотографиях Джамалу можно увидеть в разных локациях, но все они сделаны в Украине. А на некоторых снимках артистка позирует вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым. Кроме того, среди кадров, на которых много украинской символики, можно увидеть архивное фото, на котором будущая звезда "Евровидения" еще совсем юная.

В подписи к публикации Джамала дала важное напутствие украинцам: "Мы все – единые. От Карпат до Крыма. С Днем соборности. Одно целое. Нам нужно оставаться такими, нужно быть вместе, не разобщаться. Откуда бы родом вы ни были и где бы вы сейчас временно не находились – держитесь вместе. Не делайте приятно врагу, будьте вместе. Объединяемся! Интересно, где вы сейчас? Рассказывайте!".

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