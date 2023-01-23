Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза и много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая на днях представила новый клип, опубликовала необычное фото, на котором появилась в ярком образе

Как видно, на новом фото Ирина запечатлена как будто на фоне украинского флага. Перед камерой она появилась в национальном образе – на ней красивая вышиванка с открытыми плечами. Волосы артистки заплетены в толстую русую косу и украшены веночком, а на ее лице яркий макияж с пухлыми губами.

В подписи к публикации Билык написала: "С Днем Соборности Украины". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию артистки:

"Красотка".

"Очаровательная украинка".

"Лучшая в Украине!".

"Очень красиво".

"Красивая!".

"Глаз не отвести! Украинки – самые красивые. С праздником!".

"Моя любимая песня, и Ирина Билык, которую я обожаю".

"Вы наша звездочка. С праздником, мира и согласия".

"Безграничная красавица, талантливая украинка".

"Ирина, вы прекрасная леди!".

"Какая красавица. Обожаю".

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