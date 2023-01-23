Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза и много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая на днях представила новый клип, опубликовала необычное фото, на котором появилась в ярком образе
Как видно, на новом фото Ирина запечатлена как будто на фоне украинского флага. Перед камерой она появилась в национальном образе – на ней красивая вышиванка с открытыми плечами. Волосы артистки заплетены в толстую русую косу и украшены веночком, а на ее лице яркий макияж с пухлыми губами.
В подписи к публикации Билык написала: "С Днем Соборности Украины". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию артистки:
"Красотка".
"Очаровательная украинка".
"Лучшая в Украине!".
"Очень красиво".
"Красивая!".
"Глаз не отвести! Украинки – самые красивые. С праздником!".
"Моя любимая песня, и Ирина Билык, которую я обожаю".
"Вы наша звездочка. С праздником, мира и согласия".
"Безграничная красавица, талантливая украинка".
"Ирина, вы прекрасная леди!".
"Какая красавица. Обожаю".
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