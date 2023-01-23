На своей странице в ИНстаграм ведущая Маша Ефросинина поделилась коротким роликом, привлекая внимание к своей внешности. Долгие годы во время работы на телевидении артистка сталкивалась с различной критикой по поводу своей внешности.
Даже сейчас находятся те, кто пишет ведущей о том, как сильно она похудела, как выглядит ее лицо или волосы. На замечания она уже не обращает внимания, подчеркивая: сначала каждый должнен смотреть на себя и в свой холодильник.
Что человек ест - тем и является. В этот же раз под видео многие были восхищены видом Ефросининой.
«Мария, с каждым годом все красивее, это законно??!!😍; Какая же вы хорошая 😍 каждый день вдохновляюсь вами!! Продолжайте быть собой и делать то, что делаете! Это всем нужно;
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Маша, вы просто фантастическая! Благодаря Вам изменилась моя жизнь. Спасибо. Война а вы вся такая красивая .начало войны не красились а щас что поменялось. что вы из себя строите?
Зачем записывать такие видео, коды вы говорите всем, что не верите в Бога», - пишут в сети.
Также ранее Мария показала видеонарезку интервью, которое ей дала блогерша, победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Квиткова.
"Соцсети доказали одно – они формируют у зрителя представление о человеке, но достаточно трудно изменить это представление, - написала Маша Ефросинина.
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.