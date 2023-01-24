Квиткова ранее не раз говорила, что не может сбросить вес, вернуть форму до родов, а потом внезапно удивила своим весом.

Даша призналась, что у нее были нарушения пищевого поведения. Она могла либо есть все, либо не есть вообще ничего и только с беременностью решила пересмотреть питание. Рассказать о своем весе и о том, как сбросила лишнее, Квиткова решила в "Экзамене" от Маши Ефросининой.

«У меня были расстройства пищевого поведения. Когда ты еду воспринимаешь не как еду, а как то, что может тебя удовлетворить. Как то, что может закрыть какую-то твою боль, какую-то потребность даже. Все это свелось на нет, когда я узнала, что забеременела. Я поняла, что я теперь отвечаю не только за себя» - сказала Квиткова.

По ее словам, она была шокирована тем, как выглядит. И хотя на грудном кормлении ребенка она придерживалась еще и диеты, вес не уходил.

«Я пошла к эндокринологу, к диетологу. Я сдала анализов на 21 тысячу гривен, мне проверили все гормоны, сделали полный чек-ап организма.И с диетологом и эндокринологом начала худеть. Это было и гормональное расстройство и, мы обнаружили, что мне нельзя мясо и рыбу из-за того, что мне становится очень тяжело» - сказала Квиткова.

Она не стала говорить, какой препарат также сильно помог ей сбросить вес, подчеркнув, что его прописал врач.

Ранее Даша призналась в неожиданном: она рассталась с супругом. Предположения оказались верными, ведь пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой рассталась, о чем Даша объявила первой.

«Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. у нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях» - пишет Квиткова.

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