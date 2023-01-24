Актриса проекта "Женский квартал" от студии "Квартал 95" и начинающая певица Екатерина Никитина показала, как выглядит в обычной жизни.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка не побоялась показать себя настоящую и опубликовала целую серию своих "неудачных" фото.

"Кто сказал, что в инстаграме должны быть только хорошие фото? Правильно никто 🙃 Почему эти фото есть у меня в телефоне? Значит они мне нравятся и вызывают какие-то эмоции, обычно положительные) Так что делюсь) Настоящая я)))) Уставшая. Красная. С потрескавшимися губами. В неудачном ракурсе 😅 Выбирай любимую 😁 Хорошего вам настроения", - написала Катя Никитина под фотографиями.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Женского квартала" и засыпали ее комплиментами, ведь она хороша в любом виде:

"Все шикарные 😍";

"Как ты это делаешь?)) 😮 Фото 7";

"Третья очень что-то интересное напоминает 😏";

"4те фото🔥 футболка 👏".

Добавим, Екатерина Никитина развивается не только в творческой сфере, но и с начала полномасштабного вторжения активно занимается волонтерской деятельностью. За это в декабре она получила отличие от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "При содействии войску".

Также недавно Катя похвасталась, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма "Крошка Кро".

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.