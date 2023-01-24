В этот раз на своей странице в Instagram артистка не побоялась показать себя настоящую и опубликовала целую серию своих "неудачных" фото.
"Кто сказал, что в инстаграме должны быть только хорошие фото? Правильно никто 🙃 Почему эти фото есть у меня в телефоне? Значит они мне нравятся и вызывают какие-то эмоции, обычно положительные) Так что делюсь) Настоящая я)))) Уставшая. Красная. С потрескавшимися губами. В неудачном ракурсе 😅 Выбирай любимую 😁 Хорошего вам настроения", - написала Катя Никитина под фотографиями.
Поклонники в комментариях поддержали звезду "Женского квартала" и засыпали ее комплиментами, ведь она хороша в любом виде:
"Все шикарные 😍";
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"Как ты это делаешь?)) 😮 Фото 7";
"Третья очень что-то интересное напоминает 😏";
"4те фото🔥 футболка 👏".
Добавим, Екатерина Никитина развивается не только в творческой сфере, но и с начала полномасштабного вторжения активно занимается волонтерской деятельностью. За это в декабре она получила отличие от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "При содействии войску".
Также недавно Катя похвасталась, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма "Крошка Кро".
Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.
Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.