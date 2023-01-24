В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар развеял распространенный миф о том, что зимой нет овощей.

"То, что зимой нет овощей – миф. То, что зимние овощи невкусные – миф. Просто надо с ними правильно работать. Возьмите свеклу, посмотрите на нее и засуньте в духовку. Возьмите морковь, посмотрите на нее и засуньте в духовку. Возьмите , посмотрите на него и засуньте в духовку. Возьмите капусту, посмотрите на нее и засуньте в духовку. Возьмите сельдерей, посмотрите на нее и засуньте в духовку. Возьмите тыкву, посмотрите на нее и засуньте в духовку", - пишет Евгений Клоп.

К любым овощам хорошо подойдут масло, семена/орешки, лимон, розмарин.

"Если добавляете мясо к овощам, то заправляйте йогуртом с зеленью (кинза – топ). Вот вы и сделали себе самые лучшие зимние овощи. А, ну и не забывайте о ферментации: квашеная капуста, огурчики, помидоры – то же украинское сокровище" , - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях поддержали Евгения Клопотенко:

"Печеная свекла и морковь - это любовь, а квашеная капуста, лепесток - это реально сокровища, надо их в культурное наследие ЮНЕСКО😍";

"Супер! И то здоровые и вкусные продукты, но не такие дорогие как пластиковые помидоры из супермаркета! Надо учиться есть правильную и простую пищу".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.