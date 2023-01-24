Певица Светлана Тарабарова поделилась подробностями своей третьей беременности, в частности, артистка рассекретила, почему испугалась на первом УЗИ. В "Сніданку з 1+1" исполнительница поделилась, что третья беременность уже более привычна для нее, хотя она и протекает сложнее двух предыдущих.
Светлана Тарабарова всегда мечтала стать многодетной мамой, но это произошло чуть раньше, чем они с Алексеем планировали. На первом УЗИ звезда вообще испугалась, потому что услышала о двойне.
"Я мечтала о третьем ребенке. Не буду врать, мечтала немного позже. Но, как Бог дал, это уже… Мне на первом УЗИ женщина говорит: "А у вас в семье не было двойни?" Я думала, что я все. Руки трясутся 30 секунд, я говорю: "Там двое?", она: "Нет, перепутала", – с улыбкой вспомнила Светлана Тарабарова.
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Певица Светлана Тарабарова призналась, что уже знает пол будущего ребенка, однако это пока секрет. Тайну звезда перестанет скрывать на следующей неделе, ведь Тарабарова планирует устроить гендер-пати.
Кстати, друзья и родные певицы вообще очень неоднозначно восприняли новость о ее беременности, вау-эффекта не было.
Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.
Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.
Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.