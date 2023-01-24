Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркими кадрами, которыми поддержала мировой флэш-моб.

Как видно, на новых снимках Оля запечатлена на съемках шоу "Маска", на ней экстравагантный образ, которые она часто примеряла для подобных мероприятий. Однако, эти снимки "из прошлого" в леопардовом наряде звезда показала неспроста. Как оказалось, Оля, как и многие украинские и мировые звезды, присоединилась к сетевому челленджу, суть которого призвать Германию поставлять Украине танки Leopard 2.

В подписи к публикации Полякова написала: "Поддержим вместе флэш-моб от @ukraine.ua! Нам нужны "леопарды", чтобы у наших ВСУ было такое лицо, а значит, чтобы и у всех нас. #FreeTheLeopards".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Мы в Германии подписали петицию на выделение Леопардов, нужно еще много голосов".

"Но лучше ее сразу к Шольцу на переговоры".

"Образ фильма 5й элемент! Вам идет".

"А Шольцу эту катушку ниток, насадить на голову, что у нее сейчас на голове".

"Типа этот флэш-моб на что-то влияет".

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