В этот раз на своей странице в Instagram хореограф пожаловалась на свое состояние и обратилась к украинцам.

"Странное ощущение, когда ты лежишь на спине и каждое движение причиняет тебе такую ​​боль, что дыхание перехватывает на мгновение - а это всего-навсего простуда мышц, или как сказал врач - острая цервикобрахиалгия 😒Будьте внимательны к себе и своему здоровью и не пытайтесь заниматься самолечением или самодиагнозами! Если бы я без предварительного обследования пошла на массаж, то причинила бы своему здоровью еще большую боль и проблемы", — пишет Илона Гвоздева.

На всю текущую неделю у танцовщицы прописан постельный режим, уколы, мазь и процедуры в физкабинете.

Но Илона Гвоздева не теряет оптимизма и придумала, как будет развлекаться в это время.

"Пока буду скучать по своей активной жизни, буду писать посты, выкладывать фото и делать сторис. Выберите, какая из 10 фото вам понравилась больше всего… и поддержите меня ♥️", - обратилась она к поклонникам и показала ряд эффектных фотографий с одной фотосессии.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Танців з зірками" и засыпали ее комплиментами:

"Быстрого выздоровления. Берегите себя, Илона";

"Каждое фото особенное ☺️ Красотка 😍";

"Хрупкая, нежная на большинстве фото) Трудно без обычной жизни в постоянном движении, но держитесь и берегите себя ❤️".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.