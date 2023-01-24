В этот раз на своей странице в Instagram хореограф пожаловалась на свое состояние и обратилась к украинцам.
"Странное ощущение, когда ты лежишь на спине и каждое движение причиняет тебе такую боль, что дыхание перехватывает на мгновение - а это всего-навсего простуда мышц, или как сказал врач - острая цервикобрахиалгия 😒Будьте внимательны к себе и своему здоровью и не пытайтесь заниматься самолечением или самодиагнозами! Если бы я без предварительного обследования пошла на массаж, то причинила бы своему здоровью еще большую боль и проблемы", — пишет Илона Гвоздева.
На всю текущую неделю у танцовщицы прописан постельный режим, уколы, мазь и процедуры в физкабинете.
Но Илона Гвоздева не теряет оптимизма и придумала, как будет развлекаться в это время.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
В скандале с начальником патрульной полиции неожиданный поворот: "Выкручиваются, как ужи"
Облил бензином и поджег: семейная драма разыгралась на Киевщине
"Ничего не простим": руководство ВСУ получило сверхважную задачу, что известно
"Не боятся ни Бога, ни черта": позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев
"Пока буду скучать по своей активной жизни, буду писать посты, выкладывать фото и делать сторис. Выберите, какая из 10 фото вам понравилась больше всего… и поддержите меня ♥️", - обратилась она к поклонникам и показала ряд эффектных фотографий с одной фотосессии.
Украинцы в комментариях поддержали звезду "Танців з зірками" и засыпали ее комплиментами:
"Быстрого выздоровления. Берегите себя, Илона";
"Каждое фото особенное ☺️ Красотка 😍";
"Хрупкая, нежная на большинстве фото) Трудно без обычной жизни в постоянном движении, но держитесь и берегите себя ❤️".
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.
Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.