Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает череду своих выступлений, впечатляя поклонников не только актерским талантом, но и изящным видом. Она ездит в рамках специального тура вместе с коллегами, о чем уже сообщала в Инстаграм.

«Это был невероятный тур, мои дорогие! Спасибо ВСУ и нашим зрителям! Театр объединяет!» - пишет Ольга под видео.

В сети принялись делиться своим мнением:

«Спасибо за выступление в Кременчуге! 💖 Вроде бы вернулась в довоенную жизнь; радуюсь что вы дарите Украине минуты творчества и немного отвлекает от тяжелого настоящего!;

Браво!!)) Ждем в Днепре 😍; Приветствую Вас, солнышко! Очень надеюсь, что еще увижу как-то прекрасного «Декамерона» в Киеве с Вашим участием, Оля; Вы невероятная актриса...утонченный талант! Браво».

По-прежнему Ольге часто пишут: она выглядит моложе своих лет, именно так, как и может выглядеть каждая женщина, что не забывает об уходе за собой. Причем, по словам Сумской, она не готова к уколам красоты и пластики, поэтому предпочитает заботиться о себе доступными средствами и изредка даже простыми домашними масками.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.