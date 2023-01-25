Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает череду своих выступлений, впечатляя поклонников не только актерским талантом, но и изящным видом. Она ездит в рамках специального тура вместе с коллегами, о чем уже сообщала в Инстаграм.
«Это был невероятный тур, мои дорогие! Спасибо ВСУ и нашим зрителям! Театр объединяет!» - пишет Ольга под видео.
В сети принялись делиться своим мнением:
«Спасибо за выступление в Кременчуге! 💖 Вроде бы вернулась в довоенную жизнь; радуюсь что вы дарите Украине минуты творчества и немного отвлекает от тяжелого настоящего!;
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Браво!!)) Ждем в Днепре 😍; Приветствую Вас, солнышко! Очень надеюсь, что еще увижу как-то прекрасного «Декамерона» в Киеве с Вашим участием, Оля; Вы невероятная актриса...утонченный талант! Браво».
По-прежнему Ольге часто пишут: она выглядит моложе своих лет, именно так, как и может выглядеть каждая женщина, что не забывает об уходе за собой. Причем, по словам Сумской, она не готова к уколам красоты и пластики, поэтому предпочитает заботиться о себе доступными средствами и изредка даже простыми домашними масками.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.