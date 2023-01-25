Напомним, по словам Квитковой, они с Никитой больше не живут вместе, и первый разговор на тему развода подняла именно она.

«…Я много работаю и уделяю этому много времени. Ему это не нравилось. Я разрывалась между работой, сыном и мужем. У нас была "игра", кто кого больше кольнет... Очень много слез и разговоров. Любовь не прошла. Я его люблю и он меня любит, но это те отношения, где тебе больно», – призналась Квиткова в интервью Маше Ефросининой.

Девушка также рассказала, что в какой-то момент они с Никитой поняли, что очень насытились друг другом. Документы на развод Квиткова и Добрынин пока не подали, ожидая, когда смогут прийти в нормальное эмоциональное состояние.

Между тем некоторые поклонники пары не сомневаются в том, что их история любви еще не закончилась.

«Искренне желаю, чтобы все наладилось и не распалась семья»,

"Просто такой период в жизни. Хочется, чтобы дети росли в полноценной семье", «Это еще очень свежая история, Даше и Никите еще нужно время, чтобы самим в этом разобраться. Это очень круто, что вы честны друг с другом»,

«100% еще будут вместе!»,

«Это смелое признание, поддержка для многих женщин, желающих жить лучшую жизнь и чувствовать себя счастливыми»,

«Они любят друг друга и еще будут вместе» .

Напомним, Квиткова после расставания с Добрыниным поразила горячим видео.

Также сообщалось, что Квиткова раскрыла, как сбросила более 30 кг после неудачных диет.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостяк" Добрынин впервые высказался после расставания с Квитковой.