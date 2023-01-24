Квіткова раніше неодноразово говорила, що не може скинути вагу, повернути форму до пологів, а потім раптово здивувала своєю вагою.

Даша зізналася, що мала порушення харчової поведінки. Вона могла або їсти все, або не їсти взагалі нічого і тільки з вагітністю вирішила переглянути харчування. Розповісти про свою вагу та про те, як скинула зайве, Квіткова вирішила в "Іспиті" від Маші Єфросініної.

«У мене були розлади харчової поведінки. Коли ти їжу сприймаєш не як їжу, бо як те, що може тебе задовольнити. Як те, що може закрити якийсь твій біль, якусь потребу навіть. Все це звелося нанівець, коли я дізналася, що завагітніла. Я зрозуміла, що я тепер відповідаю не лише за себе», - сказала Квіткова.

За її словами, її було шоковано тим, як виглядає. І хоча на грудному годуванні дитини вона дотримувалася ще й дієти, вага не йшла.

«Я пішла до ендокринолога, дієтолога. Я здала аналізів на 21 тисячу гривень, мені перевірили всі гормони, зробили повний чек-ап організму. І з дієтологом та ендокринологом почала худнути. Це був і гормональний розлад і ми виявили, що мені не можна м'ясо і рибу через те, що мені стає дуже важко» - сказала Квіткова.

Вона не стала говорити, який препарат також сильно допоміг їй скинути вагу, наголосивши, що його прописав лікар.

Раніше Даша зізналася у несподіваному: вона розлучилася з чоловіком. Припущення виявилися вірними, адже пара Микити Добриніна та Даші Квіткової розлучилася, про що Даша оголосила першою.

"Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. у нас росте син, і ми робимо все, щоб залишитися просто у здорових батьківських стосунках» - пише Квіткова.

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