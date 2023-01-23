"Холостяк" Микита Добринін розійшовся з Дашею Квітковою, про що сама дівчина розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Як пише Politeka.net , український телеведучий розлучився з Дашею Квітковою, з якою почав стосунки на "Холостяку". Це була єдина пара за багато років зйомок різних сезонів, яка залишалася разом і навіть побудувала сім'ю та завела дитину.

«Щодо інтерв'ю, яке вийшло сьогодні, можу лише додати, що бути зараз окремо — це наше спільне рішення. І це життя нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно» - заявив Добринін.

У мережі досить бурхливо висловили свою думку:

«Воюйте за свою сім'ю; Коли мине багато років, це все буде зрозуміліше… але, на жаль, втрачено; Тільки слабкі люди можуть все закреслити одразу, у всіх бувають кризи у сімейному житті;

Ну, не вірю я, що сталося, щось таке, чого не можна забути, пробачити чи виправити. Микито, сім'ю треба зберегти!; На хріна було вінчатися, щоб зараз не змогти зрозуміти один одного?;

Дуже шкода, адже Даша свого часу виборювала вас, а ви так швидко її відпустили; Тому що різниця у віці все ж таки має значення».

"Ми з Микитою півтора тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, у нас є дитина. Між нами тільки батьківські стосунки. Він поїхав з дому. Взагалі це було рішення обох. Але першою на розмову вийшла я, а він мене підтримав", - процитували слова Даші у блозі.

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