Рамина Эсхакзай по рабочим делам решилась приехать в самую горячую точку Украины – Бахмут. Во время съемки начались артиллерийские обстрелы города, и журналистка впервые почувствовала на себе, что это такое. Ведущую успокаивали украинские военные, операторы и ее жених Евгений Пронин, успевавший еще и шутить над любимой. В этот раз на своей странице в Instagram Рамина опубликовала кадры из опасной поездки.

"Друзья, не переживайте, я уже еду в Киев. Завтра выложу видео из поездки в Бахмут. Я впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята - операторы уже не первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы там не знаю, что делала! А Женя еще подкалывать меня успевал 😏", - написала Эсхакзай под видео.

В комментариях ведущая добавила, что военный с позывным Тесла успокаивал ее тем, что выстрелы идут далеко, метров 800 от них.

"Это ужасно. К такому не надо и нельзя привыкать. Не знаю, как люди выдерживают жить под обстрелами, когда еще есть возможность уехать. Когда нет, еще труднее", — подчеркнула Рамина.

Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.

Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.