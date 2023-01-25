На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить шоколадные пирожные без выпечки.

"Вы часто меня спрашиваете, какие десерты можно приготовить быстро, легко и просто из доступных продуктов, да еще и без выпечки💛Делюсь с вами всем, что знаю, готовлю и люблю", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

350 г печенья (1 уп)

70 мл молока (5 ст. л)

20 г какао порошка (2 ст.л. без горки)

150 г вареной сгущенки (5 ст.л.)

100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)

50 г грецкого ореха (8 шт)

соль по вкусу

Сразу откладываем в сторону грецкие орехи, несколько печений и 5 г какао порошка – их мы будем использовать для обсыпки.

Берем печенье и делаем из него крошку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, какао порошок, сгущенку, соль и все перемешиваем. Добавляем молоко комнатной температуры и перемешиваем. Объединяем эту массу с покрошенным печеньем. Затем Елизавета Глинская делает посыпку, смешивая измельченные печенье и орех с какао.

Формируем пирожные в форме шариков, обваливаем их в крошке. Ставим в холодильник на 2-3 часа и можно смаковать.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

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