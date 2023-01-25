Соня Киперман родилась и выросла в семье популярной певицы Веры Брежневой, но не захотела следовать по стопам матери и профессионально заниматься музыкой. Она открыла для себя другие направления творчества, приобретя известность как модель и актриса. В своем Instagram девушка собрала огромную аудиторию, которую теперь часто радует яркими снимками и видео из своей жизни.

Так, в этот раз 21-летняя Соня опубликовала в своем профиле подборку фотографиях, и на некоторых из них можно заметить поразительную схожесть девушки со звездной мамой. Так, на одном из фото Соня запечатлена среди густой зелени, она изящно позирует фотографу, демонстрируя идеальные формы. Перед камерой девушка появилась в тонком нежно-розовом платье с кружевом, которое только подчеркнуло фигуру.

В подписи к публикации Киперман написала: "Прошло много времени". Фолловеры не оставили без внимания новые фото девушки и принялись комментировать ее пост:

"Моя типичная девушка".

"Так красиво".

"Самая красивая из всех".

"Вы сделали мой день".

"Прекрасная леди".

"Милая Соня! Это так мило".

"Та похожа на маму".

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