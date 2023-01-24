Как пишет Politeka.net, на днях в Украине запустился флешмоб на поддержку леопардов, которые нужно отпустить. Данный тренд был посвящен танкам Леопард, которые должна Германия разрешить передавать Украине. "ЖВЛ" в своем Инстаграм собрал украинских звезд, которые поддержали данное движение.
В тренде приняли участие Надя Дорофеева, Оля Полякова, Джамала, группа TVORCHI, Alyona Alyona, Катя Осадчая, Светлана Тарабарова, Франк Вайлд и Святослав Гринчук.
"Леопардовый тренд с благотворительной целью — звезды делятся фотографиями с вещами с леопардовым принтом и призывают Германию предоставить танки Leopard 2", - написано было в публикации.
Фанаты начали активно обсуждать тренд в комментариях:
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"Я тоже надену куртку с леопардовым принтом, поддержу наших звезд";
"Дорофеева";
"У Додо не настоящая одежда, а фотошоп";
"У Святика самое лучшее".
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