Певицы Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие звезды показали свои яркие образы в леопардах, поддержав тренд.

Как пишет Politeka.net, на днях в Украине запустился флешмоб на поддержку леопардов, которые нужно отпустить. Данный тренд был посвящен танкам Леопард, которые должна Германия разрешить передавать Украине. "ЖВЛ" в своем Инстаграм собрал украинских звезд, которые поддержали данное движение.

В тренде приняли участие Надя Дорофеева, Оля Полякова, Джамала, группа TVORCHI, Alyona Alyona, Катя Осадчая, Светлана Тарабарова, Франк Вайлд и Святослав Гринчук.

"Леопардовый тренд с благотворительной целью — звезды делятся фотографиями с вещами с леопардовым принтом и призывают Германию предоставить танки Leopard 2", - написано было в публикации.

Фанаты начали активно обсуждать тренд в комментариях:

"Я тоже надену куртку с леопардовым принтом, поддержу наших звезд";

"Дорофеева";

"У Додо не настоящая одежда, а фотошоп";

"У Святика самое лучшее".

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