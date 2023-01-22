Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая пробыла с Владимиром Дантесом 10 лет, но потом пара развелась. В это же время разошлись и их друзья Даша и Миша Кацурины. После этого Надю застали на отдыхе в Барселоне с Мишей, а чуть позже пара призналась, что вместе. В это же время Дантес проводил время с Дашей, но чуть дольше молчал о своих отношениях, после чего стало известно, что пара вместе.

А в этот раз Даша показала, как Владимир ладит с детьми от бывшего мужа, который был другом бывшему мужу Нади.

"Когда мне плоххо, я пересматриваю переписку этих двух", - написала Даша, показывая общение ребенка с Дантесом.

"Ахахаха", - написала Даша на втором сторис.

А после этого Кацурина призналась, что она ездила в столицу Украины - Киев.

"Это была стихийная поездка в Киев, но важная", - написала Даша в сторис.

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