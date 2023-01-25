Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала необычное фото, которым присоединилась к сетевому флэш-мобу, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.
Похоже, это архивное фото, так как сейчас Наталья выглядит немного иначе. Перед камерой звезда появилась в интересной локации и нескромном образе – на ней узкое леопардовое платье из-под которого буквально торчит черный бюстгальтер. Свой образ артистка дополнила черной сумочкой и серебристыми туфельками, ее волосы аккуратно уложены, а на лиц легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Могилевская написала: "#freetheleopards". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Красавица. Я очень горжусь и благодарю бога за то, что я хожу по одной земле с таким человеком. Наталья, у вас большой сердце".
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"Наша гордость!".
"Вам очень подходит".
"Это флэш-моб ради Гепардов?".
"Так красиво с такой прической и цветом волос. Прелесть".
"Какая ты у нас хорошенькая и красивая!".
"Наталочка, леопардовое платьице – заявление Германии на Леопарды".
"Крутая украинка".
"Леопарды в топе!".
"Красотка, так держать".
"Правильный месседж, Наталья! Пусть дают Леопарды!".
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