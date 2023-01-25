Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото и рассказала, что сбор для помощи людям из Протасового Яра закрыли.

Как известно, ранее Злата объявила сбор 250 тысяч гривен на закупку стройматериалов, мебели и техники в дома людей в Протасовом Яру, которые пострадали от российских ракет. Теперь же звезда рассказала, что сбор удалось закрыть, и обратилась к украинцам с благодарностями и восхищением.

"Мы это сделали! ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ГРИВЕН в помощь пострадавшим на Протасовом Яру. Вы невероятны! В самые трудные времена мы вместе! Друг за друга и до победного конца! Я благодарна каждому, кто послал этот донат. Мы уже сформировали списки того, что необходимо людям, и начинаем закупки строительных материалов, мебели и техники. Также к нам присоединяются наши большие друзья, которые примут участие в восстановлении быта пострадавшим после вражеского обстрела на Протасовом Яру. Зная всю ситуацию по семьям, я уверена, что мы полностью закроем потребности людей в ближайшие две недели. Обнимаю и ценю каждого! Вы суперсила!", - написала Огневич.

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