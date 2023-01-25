Новый сезон «МастерШеф. Профессионалы» уже выйдет совсем скоро, стала известна точная дата.

Как сообщает Politeka со ссылкой на официальную страницу «МастерШеф» в Инстаграме, премьера нового сезона «МастерШеф. Профессионалы» состоится 11 февраля в 19.00.

Напомним, съемки 4 сезона МастерШеф. Профессионалы стартовали в павильоне в середине ноября и продлятся до конца января.

Мастерство профессиональных поваров в этом сезоне будут оценивать постоянные судьи проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Именно изменения во внешности Ярославского удивили некоторых зрителей. А именно – длинные усы. Поклонники «МастерШеф» шутят, что Ярославский «косплеит» Тараса Шавченко, а некоторые резко заявляют: «Владимир! Сбрейте те усы… Ну, не идут они вам!».

Другие же призывают к уважению: «Захочет – сам сбреет, не ваши усы – не вам решать».

«В новом сезоне ничто меня так не удивит, как усы пана Владимира», «На Сальвадора Дали больше похож», «На Буденного», «Раньше на Ленина был похож», - делятся своими наблюдениями украинцы.

Напомним, ранее зрителей "МастерШеф" также удивил новый голос Эктора.

Также сообщалось, что на кухне "МастерШеф" нашли новую звезду для студии Квартал95.

Кроме того, Politeka.net писала, что "МастерШеф" Клопотенко преподал украинцам урок, как быстро научиться готовить.