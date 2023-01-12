Нагадаємо, четвертий сезон «МайстерШеф. Професіонали» повинен вийти вже незабаром, пише Politeka.net.
Глядачі з нетерпінням чекають йього моменту, але дещо їх спантеличило і засмутило.
А саме – новий «голос» Ектора Хіменеса-Браво. У коментарях до анонсу 4 сезона «МастерШеф. Професіонали» користувачі YouTube навіть підняли "бунт", вимагаючи зробити так, як було:
«Я дуже рада. Це для мене найкращий проект. Все ок, тільки дайте Ектору його голос!», «Поверніть старий голос Ектора!», «Я надіюсь, голос Ектора інший тільки в анонсі. Бо я не винесу цю зміну»,
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«Може, Ектор вже українську добре вивчив і йому цього разу не потрібен буде перекладач. А в анонсі цього немає, бо сюрприз. Ну, це я сподіваюся»,
«Сталося те, чого я боявся! Офіційний голос Ектора замінили!», «Ектор, що з вашим голосом? Поверніть!», «Актору озвучки Ектора бракує трохи гучності, як на мене…».
Інші коментатори висловили надію, що з чоловком, який дарував Ектору свій голос у минулих сезонах «МайстерШеф» все гаразд.
«Що ви пишете про голос Ектора? Правильно хтось написав, можливо, в нього немає можливості озвучити чи забули що у нас війна, люди хто знає де», «Маю надію, що з ним усе гаразд».
Інші ж впевнені, що голос Ектора залишився тим сами.
Нагадаємо, Євген Клопотенко дав українкам привід для обговорення свого особистого життя після чесного зізнання.
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Крім того, Politeka.net писала, що "МастерШеф" Клопотенко дав українцям урок, як швидко навчитися готувати.