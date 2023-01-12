Нагадаємо, четвертий сезон «МайстерШеф. Професіонали» повинен вийти вже незабаром, пише Politeka.net.

Глядачі з нетерпінням чекають йього моменту, але дещо їх спантеличило і засмутило.

А саме – новий «голос» Ектора Хіменеса-Браво. У коментарях до анонсу 4 сезона «МастерШеф. Професіонали» користувачі YouTube навіть підняли "бунт", вимагаючи зробити так, як було:

«Я дуже рада. Це для мене найкращий проект. Все ок, тільки дайте Ектору його голос!», «Поверніть старий голос Ектора!», «Я надіюсь, голос Ектора інший тільки в анонсі. Бо я не винесу цю зміну»,

«Може, Ектор вже українську добре вивчив і йому цього разу не потрібен буде перекладач. А в анонсі цього немає, бо сюрприз. Ну, це я сподіваюся»,

«Сталося те, чого я боявся! Офіційний голос Ектора замінили!», «Ектор, що з вашим голосом? Поверніть!», «Актору озвучки Ектора бракує трохи гучності, як на мене…».

Інші коментатори висловили надію, що з чоловком, який дарував Ектору свій голос у минулих сезонах «МайстерШеф» все гаразд.

«Що ви пишете про голос Ектора? Правильно хтось написав, можливо, в нього немає можливості озвучити чи забули що у нас війна, люди хто знає де», «Маю надію, що з ним усе гаразд».

Інші ж впевнені, що голос Ектора залишився тим сами.

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