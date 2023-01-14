У це, як пише Politeka.net, певні глядачі «Майстер Шеф», коментуючи конфуз Віктора Перехреста, якого ласкаво називають Вітюнею.

Смішне відео з'явилося на сторінці «Майстер Шеф» в інстаграмі. Його герой, Віктор Перехрест, упав, підслизнувшись на кефірі.

Тоді Вітюня скаржився, що мама його вб'є за забруднений одяг.

«Усі ми трохи Вітюня наприкінці робочого тижня», – прокоментували кадри у «Майстер Шеф».

Користувачі соцмереж зраділи, побачивши непересічного учасника «Майстер Шеф», який під час участі то викликав розчулення, то запеклі суперечки між глядачами.

«Вітя – перлина кожного сезону, в якому бере участь», «Вітьок, ти крутий. Тебе треба в кожен сезон для позитиву», «Вітю, я тішуся, коли тебе бачу», «Люблю, Вітюня!», «Вітьку треба в студію 95 на кастинг комедійних фільмів. Я думаю, це його покликання» , - коментують користувачі Інстаграм кадри.

Нагадаємо, киянин Віктор Перехрест прийшов на проект «МайстерШеф», щоб змінити своє життя та життя своєї родини на краще. Прикладом для Віктора в області кулінарії є суддя «Майстер Шеф» Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, у Мережі зчинили бунт перед виходом прем'єри нового сезону "Майстер Шеф. Битва сезонів".

Також повідомлялося, що Євген Клопотенко дав українкам привід для обговорення свого особистого життя після чесного визнання.

Крім того, Politeka.net писала, що "МайстерШеф" Клопотенко дав українцям урок, як швидко навчитися готувати.