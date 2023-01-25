В єтот раз знаменитая ведущая в Инстаграм сообщила, что Германия таки согласилась предоставить Украине свои танки «Леопард». О решении канцлера Шольца сообщило издание Der Spiegel, пишет ведущая. В общем, стало известно, что по итогам встречи в Рамштайне 12 стран согласились передать Украине вместе 100 своих «леопардов», но все они ждали согласия Германии.

Еще до того, как стало известно о решении Германии разблокировать отправку Украине танков, генсек НАТО заявил, что «страны, имеющие «леопардов», могут уже готовить их к передаче украинцам».

Ведущая также рассказала, что под Бахмутом погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар, ему было 25 лет (фото 2). В паре с Анастасией Побеженко он был серебряным призером чемпионата Украины в танцах на льду и участником юношеских олимпийских игр. После соревновательной карьеры был артистом циркового шоу (фото 3).

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Уволился сам заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (фото 4) – за время войны он успел поездить на Тойоте, что предполагалась как «гуманитарка» для фронтовых областей, купить «Порше» и переехать в элитное поместье. На его место уже назначен экс-глава Киевщины Алексей Кулеба.

«И самая интересная, по-моему, отставка дня – после скандальной публикации о закупке продовольствия уволился заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов (фото 5), отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ» - подметила ведущая.

Также не прошла стороной ведущая тему леопардов. «Леопардовые» соцсети: многие журналисты, артисты, публичные деятели разместили сегодня фотографии в леопардовой одежде под хештегом #freetheleopards, призывая немцев предоставить нам танки.

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