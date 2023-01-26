В этот раз шеф-повар решил показать, как готовить вкусный и ситный вариант винегрета. Ибо во всем мире винегрет знают как соус, а вы знаете как салат, считает Клопотенко.

«Я решил объединить эти два знания. И вот что мы имеем. Две свеклы, две моркови и два картофеля варите или запекаете.

Нарезаете кубиком одинакового размера, добавляете 250г белой консервированной фасоли и специи. Можете брать даже готовую смесь специй к салату. Теперь делаете тот же соус. 4ст.л. оливкового масла смешиваете с чайной ложкой сладкой горчицы и столовой ложкой винного уксуса или лимонного сока. Соль, перец по вкусу. Заправляете соусом, смешиваете и наслаждаетесь прекрасным зимним салатом. А как вы готовите винегрет?» - пишет Клопотенко.

Поклонники поделились замечаниями и вопросами:

«А огурцы квашеные где делись?; делаю так же, но обязательно добавляю квашеную капусту или огурцы, потому что люблю когда кисленько))); Без квашеной капусты и огурцов, то не винегрет в нашей семье!

Такой соусок с горчицей для меня открытие; А кислые огурцы или квашеная капуста не прибавляется?; У нас в семье добавляют еще маринованный огурец и лук

У нас в Николаевской обл. готовят без фасоли, добавляют квашеный огурец и заправляют растительным маслом».

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

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Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.