Популярная украинская певица Тина Кароль, которая с начала войны дает много благотворительных концертов и выступает за границей с целью собрать средства на поддержку украинцев, 25 января отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 38 лет.

По этому поводу фан-клуб артистки в Instagram опубликовали ее фото и написали трогательное поздравление. На снимке Тина запечатлена на интересном фоне, она стоит в скромной позе. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном светлом платье с открытым декольте, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации написали: "Мы поздравляем тебя С Днем Рождения, Тина! Этот год был не таким, как другие. Ты стала примером силы на культурном фронте, ты пример объединенности и несокрушимости! И несмотря на все, ты всегда есть воплощение любви, нежности, легкости и красоты. Мы желаем тебе и дальше иметь всегда эту силу, воодушевление, решительность и желание идти вперед при всем! Ты пример для многих! Вся ФанТина поздравляет тебя с твоим днем!".

В комментариях к публикации украинцы продолжили поздравлять Кароль с ее днем рождения:

"Поздравляю, Тина! Вы невероятная! Будьте счастливы!".

"С Днем Рождения".

"С Днем Рождения – Наша своя, самая лучшая!".

"С Вашим днем, Тина. Благодарим за то, что выбрали свою страну еще 8 лет назад и не изменяете ей. Обнимаю".

"С днем рождения вас, Тина Кароль. Здоровья, всегда идти вперед с такой силой в жизнь".

"Поздравляю. Пусть всегда везет под мирным небом!".

"Тиночка, поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, сил, любви и победы всем нам!".

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