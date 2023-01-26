В этот раз Мишина показала, как ее продолжают критиковать по любому поводу. Недавно она рассказала, как сильно ограничила свое питание и приобщает к здоровой пище сына. Она поинтересовалась в ролике, нравится ли ему еда и вкусно ли ему.

Однако даже из-за этого ролика в сети принялись стыдить звезду: «Мучаете ребенка. У него есть детство, а не хотелка мамы в плане еды и прочего! На вопрос «вкусно ли?», что он может по сути ответить? У него есть выбор? Вы ему его даете?».

Мишина поспешила заявить: «И грустно, и смешно такое читать. Счастливое детство ребенка напрямую зависит от правильного питания тоже. Немного с этим опоздала, но наверстаю. Но вы видите, как даже через комментарии можно понять, как дела у человека».

Медитация, тренировка, йога и специальные процедуры каждый день присутствуют в списке планов на день у актрисы. Также она подчеркивает, что быть в форме помогает и вакуум живота, а еще строго подобранное питание.

Изменив свои привычки и поход к приготовлению блюд, артистка заявила, что стала чувствовать себя лучше.

«Какие же женщины все-таки красивые создания. Если не забывают о себе…

Ксю, ты живешь в спортзале? Часто у меня спрашивают. Практически, отвечаю я» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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