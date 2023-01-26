Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала фото и видео со своего очередного выступления для ВСУ и похвасталась важно наградой.

Как оказалось, Лида получила отличие "Артист-волонтер года", и рассказала, что это не только ее заслуга, но и всех коллег-артистов, которые выступают для украинских защитников и занимаются волонтерством.

На свой очередной концерт Лида выбрала стильный образ – на ней серебристый комбинезон с черным кожаным пиджаком и шпильками. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Культурно-благотворительные проекты постоянно напоминают нам, как изменилась наша реальность. Реальность, в которой каждый украинец уже 11 месяцев. Война продолжается, а значит, продолжается наша борьба за победу! Я безгранично благодарна каждому защитнику нашей страны. Также, вчера у меня была большая честь выступить перед воинами ВСУ и получить отличие "Артист-волонтер года"! Я уверена, что каждый из нас делает все, что в наших силах. Считаю, что это награда каждого украинского артиста, и я разделяю ее со всеми коллегами по цеху. Благодарю всех, кто поддерживает и продолжает помогать. Только вместе… и только к победе!".

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