Популярный исполнитель Павел Зибров с разочарованием сообщил о позиции Таи Повалий, касающейся войны в нашей стране. Он рассказывает, что с Повалием и ее мужем они дружили 28 лет.

На днях певица заявила, что считает лидера страны-агрессора путина своим спасителем, а также сказала, что россия "избавляет мир от нацизма". На это скандальное заявление отреагировал Зибров, который послал Повалий вслед за русским кораблем. Свой комментарий он озвучил в интервью "Обозревателю".

"Для меня ее нет. Нет такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Считаю, за такую риторику нужно лишать не только званий народной артистки Украины, но и гражданства Украины", - прокомментировал музыкант Павел Зибров.

Он добавил, что после таких слов Повалий должна забыть о возвращении в Украину - теперь у нее совсем другой путь - вслед за русским кораблем.

"Пускай живет в своей родной россии и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за русским кораблем дорога", - добавил эмоционально Павел Зибров.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.



