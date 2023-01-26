Популярный исполнитель Павел Зибров с разочарованием сообщил о позиции Таи Повалий, касающейся войны в нашей стране. Он рассказывает, что с Повалием и ее мужем они дружили 28 лет.
На днях певица заявила, что считает лидера страны-агрессора путина своим спасителем, а также сказала, что россия "избавляет мир от нацизма". На это скандальное заявление отреагировал Зибров, который послал Повалий вслед за русским кораблем. Свой комментарий он озвучил в интервью "Обозревателю".
"Для меня ее нет. Нет такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Считаю, за такую риторику нужно лишать не только званий народной артистки Украины, но и гражданства Украины", - прокомментировал музыкант Павел Зибров.
Он добавил, что после таких слов Повалий должна забыть о возвращении в Украину - теперь у нее совсем другой путь - вслед за русским кораблем.
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"Пускай живет в своей родной россии и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за русским кораблем дорога", - добавил эмоционально Павел Зибров.
Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.
Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.