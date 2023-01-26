Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила архивное фото и рассказала о своем знакомстве с президентом Зеленским.

Как видно, на фотографии 17-летняя Алина запечатлена в компании будущего президента Украины Владимира Зеленского, который уже к тому времени был известным комиком. По словам певицы, она с родителями приехала в Киев поступать и на время экзаменов они поселились у близких друзей. По случайности оказалось, что эти друзья были соседями семьи Зеленских и пригласили их на ужин.

"Там я и впервые увидела того, кого видела до этого только в телевизоре, и харизма которого мне очень нравилась. "Светлые и замечательные люди" – подумала я. Помню, как еще по-закарпатски не отставала в юморе с Владимиром, попросила автограф (единственный в моей жизни, кстати) где он пожелал побед, популярности, славы, а главное настроения и мгновений удачи, потому что они обязательно будут. Через годы смотрю с уважением и понимаю, что это первое чувство искренности сохранилось до сих пор. Теперь это наши Президент и Первая Леди, за которых мне гордо. И кроме поздравлений хочу сказать Вам спасибо. Спасибо, что дарите надежду и свет миллионам украинцев", - поделилась Алина Паш.

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