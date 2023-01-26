Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, на котором показала, как примеряла образ Мэрилин Монро.
Как видно, на новой фотографии Вера запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на съемках. Перед камерой она пояивлась в необычном наряде – на ней открытое платье, декорированное пайетками, а сверху она надела белую меховую накидку. Ее волосы зачесаны в объемную укладку в стиле Мэрилин Монро, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Кекелия написала: "Была сегодня немножко Мэрилин". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами:
"Ты несравнима в любом образе".
"Красиво, огонь".
"Немножко".
"Красавица".
"Красота!".
"Настоящая красотка".
"Очень красивая".
"Очень похожа".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт интересной закуски: "Всего несколько минут - и блюдо готово!"
Жизнь молодой девушки оборвалась на глазах родителей, детей и любимого: подробности трагедии
Подписан скандальный закон, который называли "кувалдой": что изменится для тысяч украинцев
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.
Как сообщала Politeka, "У нас нет выбора": "леопардовый" Анатолий Анатолич рассказал, в чем уникальность украинцев во время войны.
Также Politeka писала, что "Фото из прошлого": Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы.