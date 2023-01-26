Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, на котором показала, как примеряла образ Мэрилин Монро.

Как видно, на новой фотографии Вера запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на съемках. Перед камерой она пояивлась в необычном наряде – на ней открытое платье, декорированное пайетками, а сверху она надела белую меховую накидку. Ее волосы зачесаны в объемную укладку в стиле Мэрилин Монро, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Кекелия написала: "Была сегодня немножко Мэрилин". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами:

"Ты несравнима в любом образе".

"Красиво, огонь".

"Немножко".

"Красавица".

"Красота!".

"Настоящая красотка".

"Очень красивая".

"Очень похожа".

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