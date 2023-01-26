В этот раз Маричка Падалко рассказала в Инстаграм, что Украина получит американские танки Abrams – об этом заявил президент Джо Байден (видео 1). Речь идет о 31 танке. Новость появилась на следующий день после того, как Германия согласилась отправить в Украину танки Leopard 2. В страны, желающие отправить нам немецкие «леопарды», сегодня присоединилась еще и Норвегия.

Новость об этом, точнее, германские танки, не на шутку разозлили российских пропагандистов. Соловьев уже хочет воевать с Берлином (видео 2), а Скабеева так испугана, что называет даже то оружие, которое нам еще не дают (видео 3)

Еще до объявления новости об американских танках, внуки российских НКВДистов начали размышлять, как их украсть себе (видео 4)

Оставлять Бахмут ВСУ не планирует – заявил спикер Генштаба. Накануне, появилась новость на CNN, будто Запад советует ВСУ покинуть Бахмут и сосредоточиться на Юге.

В оккупированных районах Запорожской области продолжается показательное принудительное выселение украинцев за пределы области (видео 6).

Одну из самых тяжелых пострадавших в результате падения вертолета в Броварах девочку Алису, успевшую в день трагедии прийти в детский сад, перевезли на лечение в Австрию (фото 8).

Новогоднее поздравление Зеленского, наверное, в честь его дня рождения, хакеры сегодня показали жителям белгородской области рф и оккупированного Крыма (видео 10).

«Спасибо Маричко, спасибо хакерам ❤; По-моему, соловьев скоро сдохнет, потому что он на нервах уже беден так похудел 😆 А скабеева с мужем наоборот расжирели. Любо смотреть🫶🏼

Кажется соловьев похудел, нет?🤣 А что с лицом?🤣; Германия уже поняла, кто такие рассеяны и в 1945 году и теперь; Сссскабеева занервничала. А что так?», - пишут в сети.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.