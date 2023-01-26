Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала вечеринку, организованную ее женским клубом.

Как известно, во время войны Илона объединилась вокруг себя активных и творческих женщин, и они начали организовывать вечеринки. На этих мероприятиях женщины, среди которых много знаменитостей, выступают, читают стихи, поют, танцуют, общаются и весело проводят время, а заодно и собирают средства для поддержки украинцев.

Так, в этот раз Гвоздева поделилась в соцсети видео с очередной гламурной вечеринки, которую она организовала. В подписи к публикации хореограф рассказала:

"Начните делать то, что нужно. Потом делайте то, что возможно. И вы вдруг обнаружите, что совершаете невозможное", – Св. Франциск Ассизский. Мы снова это сделали, мы снова одержали маленькую победу! Я благодарна всем, кто стал и продолжает становиться неотъемлемой частью нашего женского сообщества, помогает нам и поддерживает творчеством, силой, деньгами, заботой и вниманием. С любовью в сердце к каждому из Вас!".

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