Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео своего прямого эфира, в котором провела тренировку.

Как видно, Оля запечатлена в спортзале, рядом с ней можно увидеть молодого тренера, который помогает и поддерживает артистку. Перед камерой она появилась в узком темном костюме, который подчеркивает упругие прелести звезды. Волосы Оли сначала распущены, а потом она их собрала в небрежный пучок, чтобы не мешали выполнять упражнения.

В подписи к публикации Полякова рассказала: "Второй выпуск "ПоляВидения" вместе с @sheremeta_sergey начался с этапа "Руханка!". Успеваете за нами?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию артистки:

"Какой мудрый мужчина у вас".

"Оля, ты такая уматовая".

"Победа с такой руханкой намного ближе".

"Оля, ты бомба женщина".

"Все классно видно и слышно".

"Я каждый раз тренируюсь с Вами! Спасибо, хочу еще. У вас такая шикарная фигура, такие упругие мышцы, огонь".

"Какие красивые".

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