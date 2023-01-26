Германия наконец-то согласилась предоставить Украине танки Leopard 2. Конечно, это событие не оставило равнодушным весь мир и украинцев в частности. Множество брендов и медийных личностей поддержали флешмоб #FreeTheLeopards и обнародовали свои реакции на важное событие в социальных сетях.
Не осталась в стороне и украинская модель Даша Астафьева, опубликовав в Инстаграм красноречивое фото.
Артистка в юмористической форме отметила, что на фото она в леопардовом, хотя с первого взгляда это трудно увидеть.
"Я в леопардовом белье, если шо. Маленький праздник хороших новостей", - отметила Даша Астафьева.
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Так, на фото Даша Астафьева предстала в элегатном образе: в черном платье с полупрозрачной вставкой на груди и соблазнительном декольте. Сверху артистка набросила клетчатый пиджак, а талию подчеркнула ремешком. Волосы она собрала в прическу "лошадиный хвост", сделала едва заметный макияж с акцентом на глаза.
Судя по локации, артистка отметила предоставление Украине танков Leopard в ресторане.
Пользователи сети в комментариях засыпали ее парочкой комплиментов. Мужская аудитория потребовала доказательств от артистки: "Красива душой и телом!", "Не верю ни одному слову, где доказательства?", "Даша, какая ты красивая женщина!", "Хотелось бы глянуть", "Даша ты невероятная".
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.