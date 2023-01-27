Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, в котором рассказала о своем визите в горячую точку на фронте Бахмут.

"Всем привет. Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокорен, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все украинские города и села – не просто герои, а люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым, и возвращается победителем к своим семьям. А победа точно за нами. Слава Украине! Героям слава", - сказал Вакарчук в своем видео.

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое обращение Святослава:

"Берегите себя. Благодарю".

"Бахмут непокорен! Все будет хорошо! Все у нас будет Украина!".

"Спасибо вам за ваш труд. Нашим солдатам нужна поддержка, как никому другому".

"Святослав, Вы реальный герой нашего времени".

"Вы удивительный!".

"Святослав, искренне благодарю вас за мужество! Да хранит вас Господь!".

"Слава, берегите себя, пожалуйста".

"Спасибо вам, что вы всегда рядом и всегда с нами. Слава Украине!".

"Слава Украине! Героям Слава! Берегите себя".

"Берегите себя".

"Сколько добра в ваших глазах".

"Береги, Боже, наших защитников".

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