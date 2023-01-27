В этот раз на своей странице в Instagram Саша поделилась жутким опытом.

"Это фото я сделала через полтора месяца пребывания в Мексике. Как сейчас помню тот день. Я ждала заката и была благодарна за то, что наш самолет не разбился. Случилась такая история, что когда мы вылетали из Канкуна в Мюнхен, он начал снижать скорость, а в салоне был сильный запах гари, было очень страшно, люди начинали паниковать, а стюардессы вежливо пытались всех успокоить. Какое-то странное чувство было, будто что-то может случиться, но ты уверен, что все будет хорошо. Это ощущение, это надежда, которая всегда появляется, чтобы подбодрить", — написала Александра Мудрая под фото, на котором в купальнике позирует на пляже.

Участница "Холостяка" добавила, что самолет пришлось развернуть назад.

"Самая большая волна паники длилась минуты 3, но какие 3😬 Самолет развернули назад, мы смогли долететь снова до Канкуна, а я сидела и думала: «А действительно в падающем самолете нет атеистов». Уверена, что к каждому из нас в тот момент пришла надежда, к каждому своя. Мы с вами все разные, но так похожи между собой именно тем, что мы люди, настоящие и живые. Не теряйте себя и ее. Нигде и никогда. Вот такой реальный опыт из моей жизни", - поделилась Саша.

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