В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар подчеркнул, что взрослому человеку нужно в день есть 500-650 г овощей. Евгений Клопотенко предложил ряд идей, что и как готовить, чтобы было вкусно и разнообразно.

Цуккини и кабачки можно нарезать овощерезкой как лапшу и затем немного обжаривать на сковороде.

Баклажаны – запечь + йогуртовый соус. Или сделать из них крем (запечь и взбить с эстрагоном, чили и крем-сыром).

"Обратите внимание на батат, его уже даже бабушки на рынке начали продавать. Мне вкуснее всего - печеный с лимоном. Лимон и батат нарезаете ломтиками + масло, соль, перец. Выкладываете поочередно ломтики батата и лимона, накрываете фольгой и печете 80 минут ", - пишет Клопотенко.

Звезда "Мастер Шеф" советует не забывать о квашеной капусте. Ее можно добавлять к овсянке, в сэндвичи разные, салаты.

Помидоры фаршируете кислым сыром, моцареллой, оливками, присыпаете итальянскими травами и печете 15 минут при 180 градусах.

Любую кашу можно смешать со свежим шпинатом, мелко нарезанными помидорами, оливковым маслом и специями.

Печеная белокочанная капуста + соленые огурцы + йогурт.

Печеная свекла, морковь + авокадо и орехи + заправка из растительного масла, бальзамического уксуса и французской горчицы в зернах.

Или если винегрет, то попробуйте с мягким козьим сыром.

Берете готовые мороженые смеси овощей и быстро обжариваете с чили и чесноком. Можно добавлять помидор. В конце лайм/лимон.

Шпинат в сливочном масле + морковь (можно глазировать в апельсиновом соке) + апельсин + кунжут – топ.

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