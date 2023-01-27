На официальной странице проекта "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить блинчики с рыбной начинкой от Владимира Ярославского.
Для блинчиков нам понадобятся следующие ингредиенты:
500 мл молока
90 г муки
35 г сахара
1 большое яйцо
щепотка соли
25 г сливочного масла
25 г растительного масла
"Нужно взять часть молока - примерно 200 мл. Добавьте яйцо, сахар, соль и муку и замесите венчиком густенькое тесто ― консистенцией, как сметана. Так вся мука полностью вымешивается и не будет комочков. Далее разбавьте смесь остатком молока.Отдельно растопите сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливайте в тесто. Еще раз перемешайте. Смесь масел будет образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду. Пожарьте тонкие блины на сковороде на среднем огне", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
Для начинки:
500 г минтая (филе)
150 г лука
200 г шампиньонов
100―150 мл сливок
соль, перец
немного муки
масло
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"Разморозьте рыбу. Порежьте ее на кубики. Мелко порежьте лук, обжарьте на масле, добавьте шампиньоны и обжарьте снова. Добавьте рыбу, протушите, добавьте соус ру (это обжаренная мука с маслом), соль, перец и сливки. Доведите до густоватой консистенции и проверьте по вкусу. Охладите. В готовые блинчики положите начинку, заверните и поместите в смазанную маслом форму. Поверх полейте маслом и сливками и запеките в духовке до румяности", — советует Владимир Ярославский.
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