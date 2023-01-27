На официальной странице проекта "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить блинчики с рыбной начинкой от Владимира Ярославского.

Для блинчиков нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 мл молока

90 г муки

35 г сахара

1 большое яйцо

щепотка соли

25 г сливочного масла

25 г растительного масла

"Нужно взять часть молока - примерно 200 мл. Добавьте яйцо, сахар, соль и муку и замесите венчиком густенькое тесто ― консистенцией, как сметана. Так вся мука полностью вымешивается и не будет комочков. Далее разбавьте смесь остатком молока.Отдельно растопите сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливайте в тесто. Еще раз перемешайте. Смесь масел будет образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду. Пожарьте тонкие блины на сковороде на среднем огне", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Для начинки:

500 г минтая (филе)

150 г лука

200 г шампиньонов

100―150 мл сливок

соль, перец

немного муки

масло

"Разморозьте рыбу. Порежьте ее на кубики. Мелко порежьте лук, обжарьте на масле, добавьте шампиньоны и обжарьте снова. Добавьте рыбу, протушите, добавьте соус ру (это обжаренная мука с маслом), соль, перец и сливки. Доведите до густоватой консистенции и проверьте по вкусу. Охладите. В готовые блинчики положите начинку, заверните и поместите в смазанную маслом форму. Поверх полейте маслом и сливками и запеките в духовке до румяности", — советует Владимир Ярославский.



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